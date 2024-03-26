"سواعد الصحة".. 30 حقيبة إسعافية لخدمة المعتمرين والزوار بالحرم المكي الشريف

وأفاد مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير، بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المشاركة المجتمعية بين القطاع العام الممثل في صحة مكة المكرمة، والقطاع غير الربحي، ممثلًا في وقف الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز آل سعود؛ وفقًا للاحتياجات الفعلية للمجتمع بجودة وكفاءة عالية، ودعمًا للخدمات التي تقدّمها وزارة الصحة؛ مبينًا حرص الطرفين على خدمة مجتمعهم ووطنهم؛ فقد جاءت رغبة الطرفين في إبرام هذه الاتفاقية من هذا المنطلق، الذي يُعد أحد أهم أهداف وركائز رؤية المملكة 2030.