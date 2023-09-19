"الثقافة" تعلن قبول 10 عناوين بحثية في منحة تأريخ الفن السعودي

وعملت المنحة على دعم الحركة البحثية، بما يسهم في نمو القطاع الثقافي والفني الإبداعي، متناولةً أربعة مجالات بحثية، خصصت الأول منها للفنون البصرية بجميع أنوعها؛ لإعداد دراسات تحليلية لتحولات وتطورات الفنون البصرية، ودراسة تاريخ الفنون الجديدة والمعاصرة كالفن الرقمي، وفن الفيديو، والفن المفاهيمي، إضافة إلى توثيق تاريخ المعارض الفنية، والأفراد والمؤسسات الداعمة لها.