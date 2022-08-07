"الغذاء والدواء": ارتفاع نسبة التزام المنشآت بالتبليغ اللحظي في نظام "رصد"

ويوفر النظام بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة، كما يهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي من خلال الإيقاف المباشر لتداول الأدوية المسحوبة مع التحذير عنها، وضمان عدم تداولها، وتمكين المستهلك من التحقق عن مدى سلامة الدواء، والإبلاغ عن أي عرض جانبي بعد استخدامه.