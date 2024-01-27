"حديقة بستان الزاهر" كثافة عددية وموقع مميز.. و"سبق" ترصد

"سبق" تجولت مساء اليوم في الحديقة والتي جاء تصميمها بشكل مستطيل شملت ممرات وجلسات أرضية تلائم زوار الموقع وقد أحاط بها أكثر من 35 عمود إنارة في كل عمود إنارتين لا يعمل منها إلا قرابة 10 أعمدة فقط، بعضها تعمل فيها إنارة واحدة، منها 15 عمودًا على الشارع لا يعمل منها إلا اثنان فقط.