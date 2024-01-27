"حديقة بستان الزاهر" كثافة عددية وموقع مميز.. و"سبق" ترصد

تشهد حديقة بستان الزاهر كثافة عددية من الزوار في فترات المساء إذ يعج الموقع بالزوار وراغبي الاستمتاع بالموقع الذي يتوفر فيه جميع الخدمات بسبب قربه من أحد المجمعات التجارية.
"سبق" تجولت مساء اليوم في الحديقة والتي جاء تصميمها بشكل مستطيل شملت ممرات وجلسات أرضية تلائم زوار الموقع وقد أحاط بها أكثر من 35 عمود إنارة في كل عمود إنارتين لا يعمل منها إلا قرابة 10 أعمدة فقط، بعضها تعمل فيها إنارة واحدة، منها 15 عمودًا على الشارع لا يعمل منها إلا اثنان فقط.
ضعف الإنارة جعل التزاحم والتسابق إلى الأعمدة التي تشهد إنارة للاستفادة منها في لعب الورق أو لعبه تحتاج إلى إضاءة.
الموقع لم يخل من بعض الأخطار التي قد تهدد السلامة لمرتاديه منها بروز بقايا عمود بارتفاع 5 سم تقريبًا مع وجود بعض الأرضيات المتهالكة والتي قد تسبب خطر الإصابة بالتواء القدم لا قدر الله.
وعلى الرغم من توافر حاويات النظافة بأعداد كبيرة ولا يفصل بين بعضها إلا أمتار قليلة جدًا إلا أن ثقافة دع المكان أنظف مما كان تكاد تكون معدومة عند الزوار مما يتطلب وجود كاميرات لرصد مثل هذه المخالفات وتطبيق العقوبات بحق مرتكبيها.
وتتسبب الدراجات ببعض الإزعاج بالإضافة إلى الدراجات الهوائية وخطر الإصابة بين الأطفال بسبب تهور بعض مستخدميها.