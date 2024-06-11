مونديال المصورين ينطلق.. "الحارثي" يفوز بصورة الحج قبل بدء الموسم

يعتبر موسم الحج هو مونديال سباق المصورين لأجمل صورة إنسانية لضيوف الرحمن أو خدامهم، والتي تصل للعالم وتكسب الإعجاب لعفويتها وروحانيتها.
وتفصيلاً، تحت شعار "بيسر وطمأنينة" لموسم الحج الحالي 1445 -2024 ينتشر المصورون في أروقة الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة بحثاً عن صورة تبرز جهود الجهات الأمنية بمختلف قطاعات، وكذلك رصد لحظات الفرح بين ملايين الحجاج.
وقبل الحج الفعلي الذي ينطلق مع وقوف الحجاج بيوم عرفة ثم مزدلفة ومنى؛ اقتنص المصور فارس الحارثي صورة لرجال أمن وهم في لحظة تأهب وخلفهم برج الساعة وكأن الصورة تقول: أمن وأمان على مدار الساعة.
ونالت لقطة "الحارثي" إعجاب المتابعين وجرى تداولها بشكل كبير جداً تزامنت مع العرض العسكري لكافة القطاعات أمام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود وهي تُظهر استعدادها التام، وأيضاً أعقبت المؤتمر الصحفي الأمني الذي شدد من خلاله مدير الأمن العام الفريق ركن محمد البسامي بقوله "الحج خط أحمر.
وتختزن الذاكرة لقطات لا تنسى للمصورين من بينها صورة اقتنصها مصور صحيفة "سبق" فايز الزيادي لرجل أمن اعتلى جبل الرحمة يوم عرفة وبدأ يرش الماء البارد على رؤوس الحجاج في الأجواء الحارة، وأخرى للمصور الزميل عبدالله النحيط وهو يلمح رجل أمن بين الحشود في جمرات مشعر منى وقد لفّ على رأسه قماش طبي من أثر إصابة لحقت به وواصل عمله بإخلاص دون توقف.
ويتضمن أرشيف الحج صوراً اقتنصها المصورون الرسميون من مختلف الوسائل الإعلامية وأيضاً الهواة، لمواقف عدة رصدت جوانب من جهود الحكومة السعودية للعناية بضيوف الرحمن القادمين من كل فجٍ عميق.