مونديال المصورين ينطلق.. "الحارثي" يفوز بصورة الحج قبل بدء الموسم

وتختزن الذاكرة لقطات لا تنسى للمصورين من بينها صورة اقتنصها مصور صحيفة "سبق" فايز الزيادي لرجل أمن اعتلى جبل الرحمة يوم عرفة وبدأ يرش الماء البارد على رؤوس الحجاج في الأجواء الحارة، وأخرى للمصور الزميل عبدالله النحيط وهو يلمح رجل أمن بين الحشود في جمرات مشعر منى وقد لفّ على رأسه قماش طبي من أثر إصابة لحقت به وواصل عمله بإخلاص دون توقف.