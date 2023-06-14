محليات

جازان.. إحباط تهريب 180 كيلوجراماً من نبات القات المخدّر

جرى استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
جازان.. إحباط تهريب 180 كيلوجراماً من نبات القات المخدّر
واس
واس

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، تهريب (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدّر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
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نبات القات المخدر

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