موجز "سبق" الأسبوعي: تعزيز التعاون بين السعودية وتركيا.. ولقاء تشاوري وقمة لقادة التعاون وآسيا

ورحّب بزيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا للمملكة، موضحًا أن المملكة واليابان شريكان استراتيجيان في مجال الطاقة، وأن هذه الشراكة تعززت بشكل كبير في إطار مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، وتوافق وجهات النظر بين البلدين حيال قضايا الطاقة المختلفة؛ مثل: اتفاقهما على أهمية دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية؛ من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية؛ بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويحقق النمو الاقتصادي العالمي المستدام.