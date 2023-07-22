موجز "سبق" الأسبوعي: تعزيز التعاون بين السعودية وتركيا.. ولقاء تشاوري وقمة لقادة التعاون وآسيا

حَفِل الأسبوع الماضي بأحداث سياسية واقتصادية عدة، كانت محل اهتمام قُراء "سبق"، في مقدمتها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية، وما شهدته من محادثات، أثمرت تعزيز العلاقات والتنسيق المشترك بين الرياض وأنقرة، إلى جانب القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفعاليات اللقاء التشاوري الـ18 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقمة مجلس التعاون وآسيا، والبيان المشترك الصادر عنها، وتأكيده أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين دول المجلس وآسيا الوسطى.
وشهد الأسبوع ذاته أحداثًا أخرى مهمة، تصدَّرها نشاط صندوق الاستثمارات العامة، واستحواذ أرامكو على شركة أخرى، إلى جانب الإعلان عن أكثر من 11 ألف وظيفة شاغرة في وزارة التعليم، وارتفاع درجة الحرارة في الشرقية.
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقّع وزير المالية محمد بن عبداللّه الجدعان، ووزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، اليوم في تونس، اتفاقية لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار.
وبهذه المناسبة، أوضح "الجدعان"، أن توقيع الاتفاقية لتقديم القرض الميسر ومذكرة التفاهم لتقديم المنحة يأتي تأكيدًا لعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين، واستمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنمويًا واقتصاديًا.
رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام في جدة.
وفي مستهل الجلسة اطلع ولي العهد - حفظه الله - مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين بعثهما خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- لفخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وفخامة رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، وكذا على نتائج مباحثات سموه الرسمية مع كل من فخامة رئيس الجمهورية التركية ودولة رئيس وزراء اليابان، وما جرى خلالها من استعراض أوجه العلاقات بين السعودية وبلدَيْهما، وتبادُل وجهات النظر تجاه عددٍ من المسائل الإقليمية والدولية.
صدر بيان مشترك في ختام زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا للمملكة، وقال البيان: "انطلاقًا من الأواصر الأخوية والعلاقات المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وشعبيهما الشقيقين، قام رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 29/ 12/ 1444هـ الموافق 17/ 7/ 2023م.
وعقد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس جمهورية تركيا في قصر السلام بجدة، جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في كل المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة".
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أكد البيان المشترك الذي صدر عن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين دول المجلس وآسيا الوسطى.
وشدد البيان على أهمية الحوار والشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات.
ويجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى "C5" (جمهورية كازاخستان، والجمهورية القيرغيزية، وجمهورية طاجيكستان، وتركمانستان، وجمهورية أوزبكستان)، روابط مشتركة كونها دولاً إسلامية، تحظى بعضوية منظمة التعاون الإسلامي، وبينها قيم مشتركة وروابط تاريخية، كما تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز؛ تؤهلها للقيام بدور مؤثر في أمن الطاقة العالمي.
إلحاقًا للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 2 من المحرم 1445هـ، الموافق 20 يوليو 2023م، بشأن التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قِبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، قامت وزارة الخارجية اليوم باستدعاء القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة وتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة للسلطات السويدية باتخاذ كل الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية.
أوضحت وزارة الحج والعمرة أن تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوًّا تمكن حاملها من أداء نسك العمرة، وصالحة لغاية 90 يومًا، وتتيح الإقامة 4 أيام، وأيضًا زيارة المسجد النبوي الشريف، وتصدر مجانًا عند الحجز عبر الخطوط السعودية أو طيران ناس، وتسهل التنقل بين مناطق ومدن المملكة.
ويتم الحصول عليها عند حجز تذكرة السفر من خلال المنصات الإلكترونية للخطوط السعودية أو طيران ناس، وتتم معالجة وإصدار التأشيرة مع تذكرة السفر عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية، كما يتم إرسال التأشيرة بعد إصدارها إلى البريد الإلكتروني للمستفيد.
أعلنت وزارة التعليم طرح وظائف شاغرة لـ11551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، في عددٍ من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".
وحددت الوزارة يوم الثلاثاء 7/ 1/ 1445هـ الموافق 25 يوليو 2023م الساعة 9:00 صباحًا موعدًا لبداية التقديم على الوظائف المعلنة، على أن ينتهي التقديم يوم الأحد 12/ 1/ 1445هـ الموافق 30 يوليو 2023م الساعة 11:00 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد بشكلٍ متقدم المنطقة الشرقية، خصوصًا الأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، من استمرار الموجة الحارة المصحوبة بارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة وأكثر خلال اليوم السبت.
وتستمر الحالة من الثانية عشرة ظهرًا حتى الخامسة مساءً.
وفي الرياض، نبّه المركز إلى حالة الموجة الحارة بكل من: الحريق والدرعية والدلم والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما حتى الخامسة مساءً، وفي كل من السليل ووادي الدواسر حتى الرابعة عصرًا.
قال صندوق الاستثمارات العامة، إن فترة التسجيل في برنامج تطوير الخريجين ستستمر حتى 10 أغسطس.
ويعد برنامج تطوير الخريجين مبادرة تطوير بمعايير عالمية، تهدف إلى جذب وتطوير أفضل الكفاءات الوطنية.
ويقوم الصندوق بإطلاق هذا البرنامج سنويًّا بالتعاون مع نخبة من الجامعات والمؤسسات التدريبية العالمية؛ لتزويد الخريجين بالمهارات اللازمة لبدء مسيرتهم المهنية.
تقدَّم جواز السفر السعودي في تصنيف أقوى جوازات السفر في العالم 7 مراتب، حيث حلَّ في المرتبة 61 عالميًا متقدمًا عن تصنيف عام 2022 الذي حلَّ فيه بالمرتبة 68 عالميًا.
ونشرت شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة "هينلي وشركاؤه" قائمة تصنيف أقوى وأضعف جوازات السفر للربع الثالث لعام 2023، التي تصدّرها الجواز السنغافوري.
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي الحجة 1444 هـ.
وأوضحت أنها قامت بـ 2230 جولة رقابية وحقّقت مع 213، وبلغ عدد الموقوفين 65 متهمًا؛ منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
وبيّنت الهيئة أن التحقيق شمل جهات عدة، منها: وزارات "الداخلية والدفاع والحرس الوطني والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان".
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وانتهاء المهلة التصحيحية التي مُنحت للوسطاء العقاريين لتنظيم وتصحيح أوضاعهم.
ويشمل النظام 7 أنشطة عقارية للمُنشآت المرخصة؛ هي: نشاط الوساطة العقارية، نشاط التسويق العقاري، نشاط إدارة الأملاك، نشاط إدارة المرافق، نشاط المزادات العقارية، نشاط الإعلانات العقارية، ونشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، فيما يقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط؛ هي: الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.
كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن خطة الرئاسة لموسم العمرة، والتي تعد الأضخم والأكبر في تاريخها؛ كونها تعتمد على منطلقات مهمة تتركز في محورية خدمة الضيف وإثراء تجربته وتمكين المرأة والشباب، تحت شعار "من السلام إلى التمام".
وقال الرئيس العام خلال إطلاقه: إن خطة الرئاسة لموسم العمرة تهدف إلى استثمار التقانة الحديثة، وتعظيم آليات الذكاء الاصطناعي، ورقمنة الخدمات، وإطلاق عددٍ من التطبيقات الإلكترونية التي تساعد القاصدين على أداء مناسكهم بيسر وسهولة لتحقيق خدمة متميّزة لقاصدي الحرمين الشريفين.
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس شركة "سواني"، والتي تهدف إلى تمكين نمو قطاع منتجات حليب الإبل، والإسهام في تطوير منظومة الإنتاج المحلية للوصول إلى قطاع مستدام، وتهدف الشركة إلى تحقيق الريادة في منتجات حليب الإبل، بما يُسهم في دعم قطاع الزراعة والأغذية، وتنويع الاقتصاد المحلي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
وبالشراكة مع القطاع الخاص، ستعمل شركة "سواني" على رفع القدرة الإنتاجية لمنتجات حليب الإبل، حيث ستسعى الشركة إلى رفع معايير منظومة الإنتاج المحلية، عبر تبنّي أفضل الممارسات التشغيلية الحديثة في القطاع، من خلال توطين المعرفة وأحدث التقنيات في قطاع الأغذية والزراعة.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري للمنتخبات، بعد 62 مباراة في منافسات الشهر الماضي.
ووجد منتخب السعودية بين قائمة الـ5 الأوائل في آسيا بصعوده للمركز (53) عالميًا أمامه كوريا الجنوبية (28)، أستراليا (27)، إيران (22) واليابان(20).
ولم يشهد التصنيف أي تغيرات على مستوى الكبار، حيث بقيت الأرجنتين وفرنسا والبرازيل في المراكز الـ3 الأولى، بينما صعد منتخب إنجلترا للمركز الرابع.
أكملت "أرامكو السعودية"؛ إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، صفقةً للاستحواذ على حصة 10 % في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات مقابل 24.6 مليار يوان صيني (3.4 مليار دولار أمريكي) وذلك من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل، "أرامكو لما وراء البحار".
يأتي الاستحواذ بعد توقيع اتفاقيات استراتيجية بين "أرامكو السعودية" وشركة رونغشنغ للبتروكيميائيات، أُعلن عنها في 27 مارس 2023م.
وستُسهم الصفقة في النّمو المستمر لأرامكو السعودية وتوسيع وجودها في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق في الصين.
تتجه أنظار الأمة الإسلامية، مساء اليوم، نحو مناسبة تغيير كسوة الكعبة المشرفة السنوية، التي تحل عند بداية كل سنة هجرية جديدة؛ لعظمة مكانة الكعبة المشرفة، التي تُصنع من الحرير المبطن بالقطن، وتزين ببضع من الآيات القرآنية المشغولة بخيوط من الذهب والفضة.
وأكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الجاهزية لتغيير كسوة الكعبة المشرفة، وسخّرت منظومة الرئاسة مراسم الاحتفاء بهذه المناسبة بما يليق بها، والتأكد من خبرات ومهارات فريق العمل المشارك "صناع الكسوة، والمهندسين والفنيين السعوديين".
كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية، أن المملكة تصدرت نظراءها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2023 الذي شهد استثمارات تجاوزت 446 مليون دولار (1.67 مليار ريال).
وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من SVC، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر والتي بلغت 42 % من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـــ 31 % في عام 2022. كما حقق النصف الأول من عام 2023 الرقم القياسي للصفقات الضخمة (التي تتجاوز 100 مليون دولار) في المملكة والذي بلغ 289 مليون دولار (1.08 مليار ريال) عبر صفقتين.
كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن بعض مدن المملكة سجلت درجات حرارة قياسية في هذا الصيف، ففي الأحساء تكسر حاجز المعدل بـ 51 مئوية في الظل، والدمام بـ 50 درجة مئوية.
ودعا "القحطاني" الجميع إلى عدم التعرض المباشر إلى أشعة الشمس خلال وقت الذروة من 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، والحرص على اتباع إرشادات الجهات المعنية.
أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن العلاقة بين المملكة وإمبراطورية اليابان في مجال الطاقة مستمرة منذ أكثر من نصف قرن؛ وتتميز بالرسوخ والموثوقية، والحرص من البلدين الصديقين على تنميتها وتنويعها بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويدعم تنمية واستقرار قطاع الطاقة والاقتصاد على مستوى العالم.
ورحّب بزيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا للمملكة، موضحًا أن المملكة واليابان شريكان استراتيجيان في مجال الطاقة، وأن هذه الشراكة تعززت بشكل كبير في إطار مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، وتوافق وجهات النظر بين البلدين حيال قضايا الطاقة المختلفة؛ مثل: اتفاقهما على أهمية دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية؛ من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية؛ بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويحقق النمو الاقتصادي العالمي المستدام.