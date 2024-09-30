بهدف تعزيز التعاون الصناعي والتعديني.. "الخريّف" يبدأ زيارة رسمية إلى كندا

وسيشارك الوفد خلال الزيارة التي تشمل العاصمة الكندية أوتاوا ومدينة تورونتو، في اجتماعات استراتيجية مع مسؤولين حكوميين وقادة في القطاع الخاص، كما سيطّلع على أحدث التقنيات المالية الرقمية في البورصة، ويلتقي شركات عالمية رائدة في قطاع التعدين والمسح الجيولوجي، ويزور جامعة تورونتو، ومؤسسات للابتكار الصناعي، وأخرى لتنمية القدرات البشرية، إضافةً إلى إبرام مذكرات تفاهم تدعم تطوير قطاعي الصناعة والتعدين.