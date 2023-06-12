"هلال المدينة" ينقذ مريضًا تعرض إلى نوبة قلبية بساحة المسجد النبوي

وعند وصول الفريق في تمام الساعة 16:02 قام الفريق الطبي الإسعافي بالتعامل مع المريض وفق النظام المتبع لمثل هذه الحالات باستخدام أجهزة مزيل الرجفان التابعة للهيئة والمنتشرة في أرجاء المسجد النبوي والبالغ عددها 18 جهازًا، وبدأت في عملية الإنعاش القلبي إلى أن عاد النبض ولله الحمد، وتم ذلك بعد استجابتهم لبلاغ خلال وجودهم في ساحات المسجد النبوي الشريف.