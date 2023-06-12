"هلال المدينة" ينقذ مريضًا تعرض إلى نوبة قلبية بساحة المسجد النبوي

تمكنت الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة –بفضل الله- من إنقاذ وإعادة النبض لمريض في العقد السادس من العمر، وذلك بعد استجابتهم لبلاغ خلال وجودهم في ساحات المسجد النبوي الشريف.
وأوضح مدير فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة بمنطقة المدينة المنورة، قد تلقت بلاغًا مساء اليوم في تمام الساعة 16:00، يفيد بوجود مريض يعاني بسبب إغماء وتوقف للقلب والتنفس بالساحة الجنوبية بالمسجد النبوي.
وعند وصول الفريق في تمام الساعة 16:02 قام الفريق الطبي الإسعافي بالتعامل مع المريض وفق النظام المتبع لمثل هذه الحالات باستخدام أجهزة مزيل الرجفان التابعة للهيئة والمنتشرة في أرجاء المسجد النبوي والبالغ عددها 18 جهازًا، وبدأت في عملية الإنعاش القلبي إلى أن عاد النبض ولله الحمد، وتم ذلك بعد استجابتهم لبلاغ خلال وجودهم في ساحات المسجد النبوي الشريف.