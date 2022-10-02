"اعمل ما تحب تنجح".. رغم عدم توافق مؤهلاتهم مع النشاط 3 شباب سعوديون يؤسسون دار نشر ناجحة

رغم ابتعاد مؤهلاتهم العلمية عن مجال نشر وتوزيع الكتب، فاثنان منهما متخصصان في علوم الحاسب، وثالثهما يحمل شهادة في الهندسة الميكانيكية، ولم يكونوا يمتلكون خبرة مسبقة لتأسيس دار النشر التي حملت بعد إنشائها اسم "ميلاد"؛ فقد قرروا خوض تجربة تأسيس مشروعهم الخاص، بالاعتماد على أنفسهم عمليًّا وماليًّا في البداية، رغم عدم إنهاء أحدهم لدراسته الأكاديمية أثناء تأسيسها، وقد نجح مشروعهم الذي بدأ صغيرًا ثم نما ليصبح شركة عاملة في مجال النشر وتدريب المواهب على الكتابة الإبداعية؛ مبرهنين على صحة مقولة "اعمل ما تحب تنجح".
وأوضح المدير العام لدار "ميلاد" للنشر والتوزيع بسام العتيبي لـ"سبق"، أن فكرة تأسيس دار ميلاد انبثقت من البحث عن أعمال إبداعية أدبية وفكرية سعودية، للمشاركة في مسابقات الجوائز العالمية والعربية، فأسست "ميلاد" لتكون دار نشر محترف للكتابة الإبداعية، وليس مجرد العمل في مجال النشر.
وقال "العتيبي"، وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية: "تأسست دار ميلاد عام 2015م من خلال الدكتور إياد عبدالرحمن أثناء تحضيره للدكتوراه في علوم الحاسوب في جامعة هارفارد الأمريكية، والمهندس عبدالرحمن المطيري الذي كان حاصلًا على ماجستير هندسة برمجيت، قبل أن ينضم لهما في عام 2018م".
وحول الصعوبات التي واجهتم في تأسيس دار ميلاد، بيّن أن الصعوبات التي واجهتم تمحورت حول كيفية تحويل الفكرة إلى مشروع عملي، بأن تتخصص الدار في النشر والتدريب على الكتابة الإبداعية للموهوبين في الفنون الإبداعية المختلفة؛ مشيرًا إلى أن البداية لم تكن سهلة، وقد اعتمدوا في التغلب على تحدياتها مثل التمويل، على مجهودهم الشخصي ومواردهم المالية الخاصة.
وذكر "العتيبي" أن "ميلاد" توسعت في أنشطتها فتحولت إلى شركة، دون التخلي على الهدف الأساسي لإنشائها، وهو إصدار أعمال أدبية وفكرية ذات قيمة إبداعية وثقافية عالية للمنافسة في المسابقات والجوائز العربية والدولية؛ مضيفًا أن "ميلاد" تدعم ضمن أنشطتها حاليًا مبادرة "إنثيال" للكتابة الإبداعية، وهي مبادرة لشباب سعوديين قائمة على تدريب الموهوبين على كتابة الرواية من خلال دورة مطولة، وتتولى "ميلاد" نشر الأعمال التي تنبثق عن المبادرة.
وعن عدد الكتب التي أصدرتها "ميلاد" والجوائز التي حصلت عليها، أفاد بأنها أصدرت 125 كتابًا خلال 7 سنوات، من بينها ديوان الشاعر السعودي جاسم الصحيح، وديوان الشاعرة الأمريكية مايا أنجلو، وكتاب "جدول أعمال" للكاتب الفرنسي إريك فويار الحاصل على جائزة الكونكور؛ مشيرًا إلى أن إصدارات "ميلاد" ترشحت لـ18 جائزة عربية ودولية وسعودية.