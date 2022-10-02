"اعمل ما تحب تنجح".. رغم عدم توافق مؤهلاتهم مع النشاط 3 شباب سعوديون يؤسسون دار نشر ناجحة

رغم ابتعاد مؤهلاتهم العلمية عن مجال نشر وتوزيع الكتب، فاثنان منهما متخصصان في علوم الحاسب، وثالثهما يحمل شهادة في الهندسة الميكانيكية، ولم يكونوا يمتلكون خبرة مسبقة لتأسيس دار النشر التي حملت بعد إنشائها اسم "ميلاد"؛ فقد قرروا خوض تجربة تأسيس مشروعهم الخاص، بالاعتماد على أنفسهم عمليًّا وماليًّا في البداية، رغم عدم إنهاء أحدهم لدراسته الأكاديمية أثناء تأسيسها، وقد نجح مشروعهم الذي بدأ صغيرًا ثم نما ليصبح شركة عاملة في مجال النشر وتدريب المواهب على الكتابة الإبداعية؛ مبرهنين على صحة مقولة "اعمل ما تحب تنجح".