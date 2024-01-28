"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: رياح شديدة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير والباحة وحائل والقصيم).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيدة والنماص وبلقرن وتنومة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي السليل والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة حائل أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشنان وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.