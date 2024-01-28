"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: رياح شديدة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.