"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تطلق ضوابط الرعي داخل نطاق النفود الكبير

وأوضحت الهيئة أنه يمنع الرعي داخل منطقة النفود الكبير باستثناء من يحمل تصريحًا من أهالي القرى والهجر، ضمن حدود النطاق الجغرافي، وذلك بالتنسيق مع مركز الإمارة الذي يتبع له، وحدد نطاق الرعي لحاملي التصريح بخمسة كيلومترات من نطاق القرية أو الهجرة.