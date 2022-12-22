"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تطلق ضوابط الرعي داخل نطاق النفود الكبير

أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ضوابط الرعي داخل نطاق النفود الكبير للمحافظة على استدامة البيئة وإيقاف الرعي الجائر.
وأوضحت الهيئة أنه يمنع الرعي داخل منطقة النفود الكبير باستثناء من يحمل تصريحًا من أهالي القرى والهجر، ضمن حدود النطاق الجغرافي، وذلك بالتنسيق مع مركز الإمارة الذي يتبع له، وحدد نطاق الرعي لحاملي التصريح بخمسة كيلومترات من نطاق القرية أو الهجرة.
وأكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة الصادر بالأمر الملكي رقم (م/165)، واللوائح التنفيذية الصادرة به بحق مخالفي أنظمة الرعي والصيد والاحتطاب.
وأشارت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" إلى أنه ابتداءً من يوم الأحد المقبل 25 ديسمبر 2022م سيتم تطبيق ضوابط الرعي لمنطقة النفود الكبير.
وحددت حدود منطقة النفود الكبير كالتالي: شمالاً: من دومة الجندل حتى عذفاء. وجنوبًا: من أشيقر حتى جبة. وشرقًا: من عذفاء حتى أشيقر. وغربًا: من دومة الجندل حتى جبة.
وتسعى الهيئة من خلال تلك الضوابط إلى المحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، وذلك من خلال تنظيم الرعي لضمان الاستدامة البيئية.