أمانة جدة لـ"سبق": نواصل جهودنا في التصدي للبيع العشوائي

ودعا الباحث التنموي الدكتور معتوق الشريف، في الموضوع، أمانة جدة إلى المساهمة في التصدي للباعة المتجولين غير السعوديين في شوارع المحافظة، لتشجع الدمج التدريجي للتجارة غير الرسمية التي يمارسها الأفراد السعوديون من ذوي الدخل المنخفض وغير أصحاب الوظائف؛ لضمان الحق في العمل، وتخصيص مساحات للتجارة غير الرسمية ووضع سياسات مناسبة من أجل إدماجها في اقتصاد المدينة.