أمانة جدة لـ"سبق": نواصل جهودنا في التصدي للبيع العشوائي

أفادت أمانة جدة، ممثلةً في البلديات الفرعية، بأنها مستمرة بشكل يومي وبالتنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم، فيما يخص مخالفات البيع العشوائي.
جاء ذلك تعقيبًا على موضوع نشرته "سبق"، بعنوان: "باحث يدعو أمانة جدة إلى المساهمة بفعالية في التصدي للباعة المتجولين غير السعوديين".
وأوضحت أن مجهودات لجنة مكافحة الباعة الجائلين لشهر يوليو، أسفرت عن: مصادرة وإتلاف 97 بسطة خضار وفواكه وخردوات، وكمية 2 طن من المواد المعروضة.
كذلك مصادرة وإتلاف 69 عربة متنوعة للخضار والفواكه والخردوات والإكسسوارات والشاي والبطاطس والتمور والملابس المستخدمة.
فيما تم تسليم المضبوطات الصالحة للمستهلك للجمعيات الخيرية من الخضراوات والفواكه والتمور.
واختتمت الأمانة شكرها لصحيفة "سبق"؛ لمساهمتها في تحسين الخدمات البلدية من خلال نشر الملاحظات.
وكانت "سبق"، قد نشرت موضوعًا سابقًا لها، تحت عنوان: "باحث يدعو أمانة جدة إلى المساهمة بفعالية في التصدي للباعة المتجولين غير السعوديين لتتفاعل معه الأمانة".
رابط الخبر: https://sabq.org/saudia/2hcrm9u46n.
ودعا الباحث التنموي الدكتور معتوق الشريف، في الموضوع، أمانة جدة إلى المساهمة في التصدي للباعة المتجولين غير السعوديين في شوارع المحافظة، لتشجع الدمج التدريجي للتجارة غير الرسمية التي يمارسها الأفراد السعوديون من ذوي الدخل المنخفض وغير أصحاب الوظائف؛ لضمان الحق في العمل، وتخصيص مساحات للتجارة غير الرسمية ووضع سياسات مناسبة من أجل إدماجها في اقتصاد المدينة.