موسم الرياض.. صناعة ترفيهية راسخة ومستدامة وتوفير وظائف في مختلف المجالات

من جهة أخرى، يقدم موسم الرياض 2022 فرصًا اقتصادية ضخمة، تتمثل في تمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص الاستثمار في الموسم، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، فضلاً عن توفير الوظائف في مختلف المجالات.