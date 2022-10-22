موسم الرياض.. صناعة ترفيهية راسخة ومستدامة وتوفير وظائف في مختلف المجالات

يضم موسم الرياض 2022 مناطق دائمة تستمر حتى بعد انتهاء فعاليات الموسم، كمنطقة فيا رياض، التي تعد أفخم مناطق الموسم.
يأتي ذلك للدلالة على استثمار موسم الرياض في صناعة ترفيهية راسخة ومستدامة، حرصاً من الهيئة العامة للترفيه على إيجاد اقتصاد مستدام.
موسم الرياض هو أحد مخرجات برنامج جودة الحياة، الذي وضعته رؤية المملكة 2030، الذي أطلق عام 2018 لتحسين جودة حياة سكان وزوّار المملكة، وذلك عبر بناء وتطوير البيئة اللازمة لاستحداث خيارات أكثر حيوية تعزز من أنماط الحياة الإيجابية، وتزيد تفاعل المواطنين والمقيمين مع المجتمع.
يسهم موسم الرياض في تعزيز مكانة المملكة وجهةً سياحيةً عالميةً، إذ حقق إنجازات ملموسة على هذا الصعيد.
من جهة أخرى، يقدم موسم الرياض 2022 فرصًا اقتصادية ضخمة، تتمثل في تمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص الاستثمار في الموسم، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، فضلاً عن توفير الوظائف في مختلف المجالات.
وأسهمت فعاليات موسم الرياض في صقل مواهب الشباب السعودي العاملين في التنظيم والتشغيل وإدارة الحشود، ووفر الموسم أكثر من 150 ألف وظيفة لهم منذ أن تم إطلاقه.
وأكّد رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، أهمية استثمار الفرص التي يوفرها موسم الرياض قائلاً: "البيئة والأرضية جاهزة والناس متعطشة ودعم سيدي -حفظه الله- والدولة -رعاها الله- لا حدود له".
وتسهم الفعاليات في جلب مزيدٍ من الفرص السياحية للمملكة واستقطاب عددٍ أكبر من السياح والزوّار؛ ما يمثّل فرصة أمام القطاع الخاص للاستثمار في الترفيه والسياحة.