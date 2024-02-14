مساجد عفيف تعلن عن حاجتها لخطباء متعاونين

وأوضحت أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية، ويكون من سكان المحافظة، ثم يشترط اجتيازه للاختبار والمقابلة الشخصية والكشف الطبي، ويتعهد بالخطابة في أي جامع تحدده الإدارة.