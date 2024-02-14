محليات
مساجد عفيف تعلن عن حاجتها لخطباء متعاونين
اشترطت المؤهل الجامعي في تخصص شرعي وسكن المحافظة
أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عفيف، عن حاجتها لخطباء متعاونين حسب الشروط والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات الواجب توفرها في المتقدمين.
وأوضحت أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية، ويكون من سكان المحافظة، ثم يشترط اجتيازه للاختبار والمقابلة الشخصية والكشف الطبي، ويتعهد بالخطابة في أي جامع تحدده الإدارة.
ودعت من يرغب ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم لقسم الموارد البشرية في الإدارة.