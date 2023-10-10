تقويم التعليم تعلن نتائج مؤشر "ترتيب" المدارس الثانوية للعام الدراسي 1444هـ

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج مؤشر "ترتيب" الذي يقدم ترتيبًا لإدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس استنادًا إلى نتائج اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة لعام 1444هـ.
ويسعى مؤشر "ترتيب" إلى تحفيز التنافس بين المدارس؛ لتجويد أدائها وتحسين مخرجاتها، والمساهمة في إعداد مواطن منافس عالميًا وتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030.
ويقدم المؤشر ترتيبًا للمناطق وإدارات ومكاتب التعليم والمدارس وفقًا لمتوسط درجات طلابها في اختبارَي القدرات العامة والتحصيل الدراسي اللذين تنفذهما الهيئة.
وبلغ عدد المدارس التي شملها المؤشر 4,829 مدرسة للبنين والبنات، وبلغ عدد الاختبارات للطلاب والطالبات في اختبار القدرات العامة (1.424.749)، و (1.060.319) اختبارًا للطلاب والطالبات في اختبار التحصيل الدراسي.
ويستهدف المؤشر الطلبة وأولياء الأمور، وقيادات التعليم العام، ومختصي التعليم العام والباحثين فيه، وقيادات ومنسوبي المدارس، ويهدف إلى تحفيز التنافس الإيجابي بين المدارس؛ لتجويد أدائها، وإشاعة ثقافة التقويم والتحفيز المستمر للتحصيل التعليمي، وكذلك تبادل المعلومات بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، ومساعدة أولياء أمور الطلبة؛ لتحديد المدارس المتميزة، والتطوير المستمر لمنظومة التعليم والتدريب.
ويقدم المؤشر إمكانية البحث عن ترتيب المدارس وفقًا لـ (المستوى الوطني - إدارات التعليم - مكاتب التعليم) للبنين والبنات في المرحلة الثانوية، ويمكن الدخول للمؤشر من خلال الرابط التالي: المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي - مؤشر ترتيب (https://tarteeb.edu.sa).