تقويم التعليم تعلن نتائج مؤشر "ترتيب" المدارس الثانوية للعام الدراسي 1444هـ

ويستهدف المؤشر الطلبة وأولياء الأمور، وقيادات التعليم العام، ومختصي التعليم العام والباحثين فيه، وقيادات ومنسوبي المدارس، ويهدف إلى تحفيز التنافس الإيجابي بين المدارس؛ لتجويد أدائها، وإشاعة ثقافة التقويم والتحفيز المستمر للتحصيل التعليمي، وكذلك تبادل المعلومات بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، ومساعدة أولياء أمور الطلبة؛ لتحديد المدارس المتميزة، والتطوير المستمر لمنظومة التعليم والتدريب.