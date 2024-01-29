"الدفاع المدني" يُحذِّر من استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق السعودية

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق السعودية، وذلك من يوم غد الثلاثاء حتى يوم الجمعة المقبل.