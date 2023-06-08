"الصحة" توقع مشروع تخصيص خدمات الأشعة والتصوير الطبي في الرياض

وأوضحت "الصحة" أن المشروع ، والذي طُرح في وقت سابق بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، هو مشروع شراكة مع القطاع الخاص يمتد إلى (10) سنوات يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات التشخيصية لأكثر من مليون وخمسمائة ألف مستفيد، وذلك برفع الطاقة الاستيعابية، وخفض المدة اللازمة للحصول على الخدمات وتجويدها، وذلك في العاصمة الرياض وجميع المحافظات الواقعة ضمن نطاق التجمع الصحي الثاني والثالث.