"الصحة" توقع مشروع تخصيص خدمات الأشعة والتصوير الطبي في الرياض

وقعّت وزارة الصحة اليوم عقد مشروع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التحالف الفائز؛ لإدارة وتشغيل أقسام الأشعة في 7 مستشفيات ضمن نطاق التجمعين الصحيين الثاني والثالث بالرياض، ضمن الجهود والمبادرات التحولية التي تقوم بها الوزارة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها للوصول لمجتمع حيوي ينعم أفراده بحياة عامرة وصحية.
وشهد التوقيع نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، بحضور نائب المدير التنفيذي للشؤون القانونية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني، ونائب المدير التنفيذي لاستشارات التخصيص في المركز الوطني للتخصيص عبدالعزيز الملحم، ومثّل "الصحة" في توقيع العقد وكيل الوزارة المساعد للاستثمار الدكتور إبراهيم العمر.
وأوضحت "الصحة" أن المشروع ، والذي طُرح في وقت سابق بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، هو مشروع شراكة مع القطاع الخاص يمتد إلى (10) سنوات يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات التشخيصية لأكثر من مليون وخمسمائة ألف مستفيد، وذلك برفع الطاقة الاستيعابية، وخفض المدة اللازمة للحصول على الخدمات وتجويدها، وذلك في العاصمة الرياض وجميع المحافظات الواقعة ضمن نطاق التجمع الصحي الثاني والثالث.
وأكدت أن الخدمة ستكون مجانية دون أي أعباء مالية على المستفيدين، ووفقاً لأفضل الممارسات، والمعايير العالمية المطبّقة في هذا المجال، وباستخدام أحدث أجهزة التصوير الطبي.
وأشارت الوزارة إلى أن شركة التحالف ستقوم بتجهيز الأقسام السبعة بجميع الاحتياجات، وتنفيذ عمليات الصيانة طوال مدة العقد والشراكة مع "الصحة".
يذكر أن التحالف الفائز هو تحالف شركة التخصصي آلاينس ميديكال، وهو تحالف مشترك، ومقره في مدينة الرياض، ويضم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، شركة نكسس جلف هيلثكير السعودية الإماراتية في المملكة المتحدة وشركة آلاينس ميديكال قروب البريطانية، وهي المزود الرائد لخدمات التصوير في أوروبا والمملكة المتحدة.