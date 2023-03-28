السديس: حريصون على تطوير منظومة الخدمات المقدّمة للمعتمرين بأعلى معايير الجودة

قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالوقوف ميدانيًّا للاستماع لآراء الزوار عن الخدمات المقدمة لهم في المسجد النبوي الشريف.
كما أكّد لزوار المسجد النبوي أن وكالة شؤون المسجد النبوي حريصة على تطوير منظومة الخدمات المقدمة بأعلى معايير الجودة، ومعاونتهم، وتقديم كل ما من شأنه السعي المستمرّ في تأدية عبادتهم بكل يسر وسهولة، والحفاظ على سلامتهم.
ورفع الرئيس العام شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما قدموه لخدمة المسجد النبوي وخدمة زائرية، سائلًا المولى عز وجل أن يكتب أجرهم ويضاعف لهم الحسنات.