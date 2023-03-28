السديس: حريصون على تطوير منظومة الخدمات المقدّمة للمعتمرين بأعلى معايير الجودة

كما أكّد لزوار المسجد النبوي أن وكالة شؤون المسجد النبوي حريصة على تطوير منظومة الخدمات المقدمة بأعلى معايير الجودة، ومعاونتهم، وتقديم كل ما من شأنه السعي المستمرّ في تأدية عبادتهم بكل يسر وسهولة، والحفاظ على سلامتهم.