خبير المناخ والطقس "الحصيني": نسبة الرطوبة فجر اليوم على الرياض وصلت إلى 50%

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، إن نسبة الرطوبة فجر اليوم الأربعاء 1444/2/25هـ مرتفعة على الرياض العاصمة، وصلت إلى 50%، وشرقها وصلت إلى 70%، كأنها مدينة ساحلية، وعلى الخليج فالدمام 94%، وتوغلت غرباً منه فحرض 90%، والبحر الأحمر والمرتفعات ما بين 55% إلى 91%.