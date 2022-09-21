خبير المناخ والطقس "الحصيني": نسبة الرطوبة فجر اليوم على الرياض وصلت إلى 50%

قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، إن نسبة الرطوبة فجر اليوم الأربعاء 1444/2/25هـ مرتفعة على الرياض العاصمة، وصلت إلى 50%، وشرقها وصلت إلى 70%، كأنها مدينة ساحلية، وعلى الخليج فالدمام 94%، وتوغلت غرباً منه فحرض 90%، والبحر الأحمر والمرتفعات ما بين 55% إلى 91%.
وحسب المراصد متوقع أجواء حارة نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق والخليج، مع رطوبة محسوسة تشعرك أن الحرارة أعلى من الحرارة المسجلة، وأمطار من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وجنوب الأحساء من المملكة وأجزاءٍ من عُمان والإمارات.