العدل: 46 ألف مقعدٍ تدريبي وفّرها مركز التدريب العدلي خلال الربع الأول من 2023

كشفت وزارة العدل أن عدد المقاعد التدريبية التي وفرها مركز التدريب العدلي للمتدربين والمتدربات الذين استفادوا من البرامج التدريبية التأهيلية والتطويرية في المركز خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م، بلغ أكثر من 46 ألف مقعدٍ تدريبي.