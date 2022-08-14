"النقد الدولي": المملكة هي الأولى على مستوى "العشرين" في معدل نمو الناتج المحلي

وأصدرت وزارة الاستثمار تقرير راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي للربع الثاني من عام 2022م، والذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة لاطلاع شركائنا المستثمرين بمنجزات الاقتصاد السعودي وتطور الاستثمارات النوعية، موضحة أن اقتصاد المملكة الأسرع نمواً في عام 2022م على مستوى دول العالم بمعدل 7.6% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث قادت الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية إلى متانة الاقتصاد السعودي والاستمرار في النمو المستدام والتنافسية لجذب الاستثمارات.