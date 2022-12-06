"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (المدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير والشرقية والقصيم وجازان).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة المدينة المنورة تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد البرك والقحمة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية حتى الساعة الـ15.00 مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية، تشمل الشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الشفا والطائف والهدا حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة جازان رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان وفرسان والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ15.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة وأمطارًا رعدية. وتشمل الحالة الرس والعمار والمذنب والنبهانية وضرية وعقلة الصقور حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء وبقيق وخريص والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة، وتساقُط البَرَد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الأربعاء.