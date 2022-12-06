"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء وبقيق وخريص والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة، وتساقُط البَرَد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الأربعاء.