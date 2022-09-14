"التعليم": التقاعد النظامي هذا العام لمواليد السنة الهجرية 1384هـ

ودعت الوزارة المعنيين إلى الرفع بمتطلبات عملية الإحالة للتقاعد للموارد البشرية والتي تتمثل في: صورة واضحة من الهوية الوطنية، ورقم الآيبان البنكي مختومًا، وكذلك إفادة من (صندوق التنمية الزراعي - صندوق التنمية العقاري - بنك التنمية الاجتماعية).