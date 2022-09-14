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"التعليم": التقاعد النظامي هذا العام لمواليد السنة الهجرية 1384هـ

للموظفين الرسميين والمستخدمين.. ورفع المسوغات من "فارس"
"التعليم": التقاعد النظامي هذا العام لمواليد السنة الهجرية 1384هـ
فهد الغبيوي
فهد الغبيوي

نبّهت وزارة التعليم موظفيها الرسميين والمستخدمين من أن التقاعد النظامي لهذا العام هو لمواليد السنة الهجرية 1384هـ، وذلك بحسب تاريخ الميلاد الموضح بالهوية الوطنية.

ودعت الوزارة المعنيين إلى الرفع بمتطلبات عملية الإحالة للتقاعد للموارد البشرية والتي تتمثل في: صورة واضحة من الهوية الوطنية، ورقم الآيبان البنكي مختومًا، وكذلك إفادة من (صندوق التنمية الزراعي - صندوق التنمية العقاري - بنك التنمية الاجتماعية).

وبيّنت أن رفع هذه المتطلبات يتم إلكترونيًا عن طريق الدخول لشاشة متطلبات التقاعد في نظام "فارس"، ورفع جميع المرفقات.

وزارة التعليم
التقاعد النظامي

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