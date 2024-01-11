"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: أمطار خفيفة ورياح شديدة مع تدن في الرؤية

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة المدينة المنورة أنها تشهد رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية وارتفاع الأمواج، وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الجمعة.