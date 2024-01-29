م. سلطان شاولي عضو مجلس إدارة "بر جدة": لجنة التدقيق والمراجعة تُحلّق في آفاق استراتيجية صناعة الأثر

وقال شاولي: "لم أستغرب تلك التحولات في منظومة عمل الجمعية، في ظل هذا الطيف الواسع من أهدافها الاستراتيجية التي تحلق في آفاق المحور الاجتماعي والمحور التنموي والمحورين الصحي والتطويري، مستهدفةً تمكين المستفيدين والارتقاء بأنماطهم المعيشية وتحقيق جودة الحياة لهم؛ انطلاقًا من محاور رؤية المملكة 2030 القائمة على أبعاد حيوية المجتمع وطموح الوطن وازدهار الاقتصاد، وصولًا إلى تحقيق الجودة الشاملة والتميز المؤسسي وتقديم الخدمات المعززة للتنمية المستدامة تحت شعار "بر دائم وأثر مستدام"، في ظل حرص مجلس إدارة الجمعية وجهازها التنفيذي على تجاوز التحديات وتهيئة الممكنات ووضع المحفزات لصناعة الأثر ذي القيمة المضافة على المنظومة المجتمعية، وتحقيق الريادة في العمل الاجتماعي عبر برامج نوعية تحقق رضا أصحاب المصلحة، وتلبي احتياجاتهم، وتُجسّد حجم التحول في القطاع غير الربحي باعتباره شريكًا تنمويًّا موثوقًا يعمل من أجل نماء مجتمعي مستدام".