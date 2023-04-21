شاهد سحر العيد بجبال فيفاء.. "المصلى المعلق" يخطف الأنظار بين "كعم" وأهازيج

تصوير موسى عبده: يُحيي "رجال فيفاء" أيام وليالي العيد، بالأهازيج والألعاب الشعبية؛ تعبيرًا منهم عن فرحهم، واعتزازًا منهم بثقافتهم في تنوع الألوان الشعبية.
وفي العيد، يقدم "الكعم" كوجبة إفطار للضيف، وهي وجبة شعبية تكون غالبًا من عجين البر والدخن، ويحتاج طهيه لساعات حتى ينضج؛ حيث يضاف العجين إلى أكياس وتوضع في الماء المغلي، حتى اكتمال نضجه، ويقدم مع السمن والعسل البلدي، والموز واللبن أو الحليب.
ومع كل عيد، يتصدر "المصلى المعلق"، مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يقع بـ"كرعان" غرب محافظة فيفاء، جنوبي السعودية؛ إذ يعتبر المصلى الأشهر في السعودية، لما يميزه من تفرد موقعه في الطبيعة الخلابة.