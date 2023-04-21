شاهد سحر العيد بجبال فيفاء.. "المصلى المعلق" يخطف الأنظار بين "كعم" وأهازيج

وفي العيد، يقدم "الكعم" كوجبة إفطار للضيف، وهي وجبة شعبية تكون غالبًا من عجين البر والدخن، ويحتاج طهيه لساعات حتى ينضج؛ حيث يضاف العجين إلى أكياس وتوضع في الماء المغلي، حتى اكتمال نضجه، ويقدم مع السمن والعسل البلدي، والموز واللبن أو الحليب.