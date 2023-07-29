"الأرصاد" ترفع الإنذار إلى "الأحمر".. أمطار غزيرة على عسير حتى 8 مساءً

رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار إلى "الإنذار الأحمر" بشأن أمطار غزيرة على منطقة عسير، تشمل محافظات أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وقال المركز: إن بداية الإنذار في الساعة 13:00، ونهايته في الساعة 20:00.
وأضاف: التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل الرياح النشطة وانعدام مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول.
من ناحية أخرى رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار إلى "الإنذار الأحمر" بشأن أمطار غزيرة على منطقة عسير، تشمل رجال ألمع ومحايل.
وقال المركز: إن بداية الإنذار في الساعة 12:00 ونهايته في الساعة 20:00.
وأضاف: التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل الرياح النشطة وانعدام مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول.