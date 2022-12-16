انخفاضٌ مُرتقب على درجات الحرارة في أغلب مناطق المملكة خلال الأيام المُقبلة

يُشير آخر الخرائط الجوية إلى توقعات بانخفاضٍ تدريجي على درجات الحرارة، خاصةً الصغرى -بمشيئة الله-، على مُعظم مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، تزامناً مع استقرار الأجواء في أغلب المناطق باستثناء أجزاءٍ من المُرتفعات الجنوبية الغربية.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن تبقى الفرصة مُهيأةً نهار الجمعة لهطول زخاتٍ مُتفرقة من المطر على أجزاءٍ محدودة من شمال المنطقة الشرقية، كما تتكاثر السُّحب الرُكامية فترة ما بعد الظهر والمساء على مُرتفعات: جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى بعض مُرتفعات مكة المكرّمة، وخاصةً الجنوبية منها، وتترافق هذه السُّحب بهطول أمطارٍ مُتفاوتة الغزارة، تُصحب بحدوث الرعد أحياناً.
وبحسب المُخرجات العددية المُطورة في "طقس العرب"، يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة تدريجياً اعتباراً من عُطلة هذا الأسبوع على مناطق: الشرقية والرياض والقصيم وحائل وبعض مُحافظات منطقة الحدود الشمالية، يتزايد هذا الانخفاض -بإذن الله- مطلع الأسبوع المقبل لتسجّل درجات حرارة صغرى ما بين (6 - 12) درجة مئوية.
ويُتوقع أن تكون الفُروقات الحرارية جليّةً ما بين ساعات النهار والليل في عديدٍ من المناطق، بحيث تتحوّل الأجواء من كونها مائلة للدفء نهاراً، إلى باردة ليلاً، خاصةً في ساعاتٍ مُتأخرة من الليل والصباح الباكر، مع تشكُّل للضباب والضباب الكثيف، فجر وصباح الجمعة، على أجزاءٍ عِدّة من الحدود الشمالية والجوف وبعض أجزاء منطقتَي حائل وحفر الباطن.