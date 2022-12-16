انخفاضٌ مُرتقب على درجات الحرارة في أغلب مناطق المملكة خلال الأيام المُقبلة

ويُتوقع أن تكون الفُروقات الحرارية جليّةً ما بين ساعات النهار والليل في عديدٍ من المناطق، بحيث تتحوّل الأجواء من كونها مائلة للدفء نهاراً، إلى باردة ليلاً، خاصةً في ساعاتٍ مُتأخرة من الليل والصباح الباكر، مع تشكُّل للضباب والضباب الكثيف، فجر وصباح الجمعة، على أجزاءٍ عِدّة من الحدود الشمالية والجوف وبعض أجزاء منطقتَي حائل وحفر الباطن.