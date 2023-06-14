ضبط 34 مُخالفاً لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمكة والمدينة

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تمّ ضبط (34) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (16) مقيمًا من الجنسية الباكستانية، و(11) مقيمًا من الجنسية اليمنية، و(3) مقيمين من الجنسيات النيبالية والمصرية والسودانية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومواطنان، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.