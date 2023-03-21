أمير تبوك يؤكد ضرورة تهيئة المساجد والجوامع بما يليق بشهر رمضان

واستعرض أمير المنطقة خلال الاجتماع ما تم إنجازه من استعدادات في هذا الصدد من خلال الخطط الموضوعة من كل الإدارات الخدمية بالمنطقة؛ حيث أكد ضرورة تهيئة المساجد والجوامع بما يليق بهذا الشهر الفضيل، والالتزام بما صدر من توجيهات من قبل وزارة الشؤون الإسلامية.