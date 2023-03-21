أمير تبوك يؤكد ضرورة تهيئة المساجد والجوامع بما يليق بشهر رمضان
رأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة، اليوم، اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية بمنطقة تبوك لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.
واستعرض أمير المنطقة خلال الاجتماع ما تم إنجازه من استعدادات في هذا الصدد من خلال الخطط الموضوعة من كل الإدارات الخدمية بالمنطقة؛ حيث أكد ضرورة تهيئة المساجد والجوامع بما يليق بهذا الشهر الفضيل، والالتزام بما صدر من توجيهات من قبل وزارة الشؤون الإسلامية.
ونوّه الأمير فهد بن سلطان بدور أمانة المنطقة ومراقبتها على المطاعم والأغذية والنظافة وصحة البيئة وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات، مشيرًا إلى دور الجهات الأمنية والخدمات الصحية والكهرباء وخدمات المياه بهذا الشأن ووزارة التجارة في متابعة الأسعار والسلع.
وبيّن أن شهر رمضان المبارك له خصوصية تشمل الجوانب الروحانية من خلال العبادات من فرائض وسنن راتبة، وشرف كبير لكل من يعمل بهذا الشهر الفضيل، وفي ختام الاجتماع وجّه بإعداد تقارير يومية ترصد سير العمل لكل جهة حكومية خلال شهر رمضان المبارك.