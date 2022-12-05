"إغاثي الملك سلمان" ينفذ أكثر من 300 مشروع تطوعي خارجي

وتعد البرامج الطبية التطوعية من أكثر البرامج التي يستهدفها المركز؛ وذلك نظرًا للاحتياج الإنساني في الدول المتضررة والمنكوبة، ويشمل برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى بواقع 206 مشاريع، والبرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للكبار والأطفال بواقع 37 مشروعًا، بالإضافة إلى تنفيذ 21 مشروعًا ضمن برامج الجراحات المختصة وتشمل (جراحة المسالك البولية، الجراحات العامة، جراحات الأورام، جراحات التجميل، جراحات العظام، جراحات المخ والأعصاب)، فضلًا عن تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والتدريبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن؛ حيث تم تنفيذ 15 مشروعًا، فيما بلغ إجمالي عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها ضمن تلك البرامج أكثر من 80 ألف عملية جراحية.