"يلو" تعلن انضمام 2500 سيارة جيلي وMG إلى أسطولها

تجدر الإشارة إلى أن "يلو" هي علامة تجارية معترَف بها عالميًّا، مع أكثر من 90 فرعًا في مدن ومطارات مختلفة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، بأسطول يضم 20000 سيارة من أحدث السيارات المتوفرة في الأسواق من مختلف العلامات التجارية.