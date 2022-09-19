"يلو" تعلن انضمام 2500 سيارة جيلي وMG إلى أسطولها

أعلنت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو"، عن توقيعها اتفاقيتين مع شركة الوعلان، وكلاء سيارات جيلي ومجموعة تأجير وكلاء سيارات MG في المملكة، لتزويد أسطول سيارات "يلو" بـ2500 سيارة جديدة.
وبموجب الاتفاقيتين ستُضيف "يلو" إلى أسطولها 1500 سيارة جيلي، و1000 سيارة MG، ضمن استراتيجية الشركة لزيادة وتحديث أسطولها من المركبات ليواكب تطلعات واحتياجات عملائها.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" محمد النجران، أن إتمام الصفقتين لشراء 2500 سيارة؛ يأتي في إطار استراتيجية الشركة التي تحرص من خلالها على تحديث سيارات أسطولها وزيادته لتلبية احتياجات ورغبة العملاء.
وأشاد النجران بالتعاون والروح الإيجابية التي سادت المفاوضات مع شركة الوعلان ومجموعة تأجير؛ لإتمام اتفاقيتي الشراء من مختلف فئات سيارات جيلي وMG، ضمن عمل الشركة الدائم لتوفير الخيارات المتنوعة من المركبات أمام عملائها، وأيضًا توفير الحلول التقنية التي تصنع لهم تجربة رائعة في كل مرة يتعاملون فيها مع "يلو".
تجدر الإشارة إلى أن "يلو" هي علامة تجارية معترَف بها عالميًّا، مع أكثر من 90 فرعًا في مدن ومطارات مختلفة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، بأسطول يضم 20000 سيارة من أحدث السيارات المتوفرة في الأسواق من مختلف العلامات التجارية.