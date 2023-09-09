اكتشاف جديد يثير دهشة العلماء "كائن سامّ يتوهّج في الصحراء السعودية"

وفيما يتعلّق بخطورة هذا النوع الجديد من العقارب، فقد أكد الباحثون أنه سام جدًّا، وأنهم ما زالوا يجرون المزيدَ من الأبحاث لتحديد الأضرار المحتملة التي قد يتسبّب فيها للبشر.