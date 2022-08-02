"الجاسر": الهيئة العامة للطرق ستعمل على تطوير شبكات الطرق

رفع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للطرق.
وقال معاليه إن القرار يأتي داعماً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما سيمكن الوزارة من التفرغ للقيام بدورها القيادي لمنظومة النقل، والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بالتنسيق مع الجهات المكونة للمنظومة بكافة انماط النقل.
وأوضح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أن القرار يأتي كذلك ضمن حلقة مهمة لسلسلة قرارات سبق وأصدرها مجلس الوزراء الموقر لإعادة هيكلة وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها بلادنا في كافة المجالات، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030
وبين معالي الجاسر أن الهيئة العامة للطرق ستعمل على وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بتطوير شبكات الطرق بالمملكة ورفع كفاءتها التشغيلية، والارتقاء بجودتها وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل كذلك على استدامة البنية التحتية لبلادنا وتوفير شبكات طرقية ذات مستوى عالٍ من الكفاءة وصولاً لاستمرارية ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، و الوصول للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق، وتوسيع الترابط بين المدن والمحافظات والمراكز وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين كافة مناطق المملكة وفق معايير طرقية آمنه ورفيعة؛ تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.