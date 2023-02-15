"لتبقى": 9 نصائح تضمن عدم هدر الوقود أثناء استخدام السيارة تعرف عليها

وقالت في نصيحتها الثانية: "يُنصح بعدم وقوف السيارة في الأماكن المشمسة، وفي الثالثة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للسيارة، والتأكد من أن جميع أجزائها تعمل بكفاءة عالية، ولم يصبها أي أعطال".