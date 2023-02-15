"لتبقى": 9 نصائح تضمن عدم هدر الوقود أثناء استخدام السيارة تعرف عليها

حدّدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، 9 نصائح تضمن توفير الوقود عند استعمال السيارة.
وأشارت الحملة إلى أن هذه النصائح لها علاقة مباشرة بتعديل سلوكيات التعامل مع المركبة، سواء أثناء تشغيلها أو توقفها.
وأكدت الحملة في نصيحتها الأولى على أهمية ألا تتجاوز فترة إحماء السيارة 30 ثانية، في إشارة إلى أن تجاوز هذه المدة يدخل في حيّز هدر الطاقة.
وقالت في نصيحتها الثانية: "يُنصح بعدم وقوف السيارة في الأماكن المشمسة، وفي الثالثة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للسيارة، والتأكد من أن جميع أجزائها تعمل بكفاءة عالية، ولم يصبها أي أعطال".
وفي النصيحة الرابعة نصحت "لتبقى" بعدم ترك المحرك يعمل فترة طويلة أثناء توقف السيارة، وفي الخامسة نُصح باستخدام تطبيقات الخرائط عند الرغبة في الوصول إلى عنوان ما، بدلًا من البحث العشوائي بحثًا عنه".
وفي النصيحة الخامس دعت "لتبقى" إلى عدم ترك السيارة تعمل أثناء تعبئة الوقود، وفي النصيحة السادسة دعت إلى عدم تشغيل مكيف السيارة والنوافذ مفتوحة.
وشدّدت الحملة في النصيحة السابعة على أهمية عدم التسارع أو التباطؤ المفاجئ أثناء السير، وفي النصيحة الثامنة والأخيرة نصحت "لتبقى" بعدم تحميل السيارة بأوزان زائدة غير ضرورية.