أمطار وملابس شتوية وحرارة تقل.. "طقس إجازة الأسبوع" بتوقيع الحصيني"

كشف الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، تفاصيل عن طبيعة أجواء طقس إجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن أجواء اليوم الخميس حارة نسبيًّا مع رطوبة نهارًا على معظم المناطق والخليج، ومعتدلة على الشمالية والمرتفعات الغربية والجنوبية، وباردة فجرًا، ومن معتدلة إلى باردة نسبيًّا فجرًا ليلة الجمعة؛ مشيرًا إلى أن من المتوقع رياح مغبرة على الطريق الرابط بين الرياض والشرقية وأجزاء من الغربية.
وأضاف: "متوقع يوم الجمعة -إن شاء الله- أمطار من خفيفة إلى متوسطة على شمال الشرقية والكويت ومرتفعات عسير وجازان، وأجواء من حارة نسبيًّا إلى معتدلة نهارًا على معظم المملكة، ومن معتدلة إلى باردة فجرًا، كما يتوقع أمطارًا متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات الجنوبية، مع انخفاض طفيف في الحرارة يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية بدءًا من الجمعة.
وتابع "الحصيني": اكشتوا واحتاطوا، الأماكن المفتوحة بعد الساعة 11 ليلتا الجمعة والسبت، ملابس شتوية خفيفة على الشمالية والوسطى وغرب الشرقية وشرق الغربية.