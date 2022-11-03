أمطار وملابس شتوية وحرارة تقل.. "طقس إجازة الأسبوع" بتوقيع الحصيني"

وأضاف: "متوقع يوم الجمعة -إن شاء الله- أمطار من خفيفة إلى متوسطة على شمال الشرقية والكويت ومرتفعات عسير وجازان، وأجواء من حارة نسبيًّا إلى معتدلة نهارًا على معظم المملكة، ومن معتدلة إلى باردة فجرًا، كما يتوقع أمطارًا متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على المرتفعات الجنوبية، مع انخفاض طفيف في الحرارة يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية بدءًا من الجمعة.