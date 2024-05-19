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52 %.. مدير "تعليم ينبع" يعتمد إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

نتائج النقل متاحة عبر حساب المعلمين في نظام "نور"
مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي
مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام 1445هـ في جميع المراحل الدراسية.

وأوضحت إدارة التعليم أن نسبة المنقولين من المعلمين والمعلمات لهذا العام بلغت 52.50%، حيث إن نسبة المنقولين من المعلمين 50.28% وعددهم 267 معلمًا، فيما بلغت نسبة المعلمات المنقولات 54% وعددهن 459 معلمةً.

وأبانت الإدارة أن نتائج النقل متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام "نور"، مشيرةً إلى أن المباشرة المنقولين مع عودة المعلمين والمعلمات، مثمنةً جهود فريق العمل في إدارة شؤون المعلمين في إنجاز إجراءات النقل الداخلي.

سليم بن عبيان العطوي
مدير التعليم بمحافظة ينبع
النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

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