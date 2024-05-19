52 %.. مدير "تعليم ينبع" يعتمد إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

وأوضحت إدارة التعليم أن نسبة المنقولين من المعلمين والمعلمات لهذا العام بلغت 52.50%، حيث إن نسبة المنقولين من المعلمين 50.28% وعددهم 267 معلمًا، فيما بلغت نسبة المعلمات المنقولات 54% وعددهن 459 معلمةً.