"فلكية جدة" ترصد مشاهد لقمر التربيع الأخير اليوم

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة بأنه بعد ذلك سيصل القمر لحظة التربيع الأخير عند الساعة 02:17 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، ويكون قد أكمل 3 أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر، وفي فترة التربيع الأخير، يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم بالوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير؛ لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر؛ نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة للتصوير الفلكي.