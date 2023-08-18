إمام المسجد النبوي: نصوص الوحيين الشريفين دلت على سعة مفهوم الصدقة

وأردف "المهنا": من رحمته سبحانه وفضله على عباده أن رزقهم كلهم ثم خص بعضهم بالغنى ليبلوهم بالشكر وليتقربوا إليه بالزكاة والصدقات، فتعظم أجورهم وتطهر أموالهم وتزكو نفوسهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ثم إنه سبحانه وهو البر الرحيم شرع لعباده من القربات ما يشرك به الفقير أخاه الغني، فيصير بمنزلته في حسن الثواب، أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث الصحابي الجليل أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون، كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: (أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة) قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ).