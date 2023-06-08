استقرار في معظم مناطق المملكة الخميس وعواصف غبارية محتملة شمالًا عطلة نهاية الأسبوع

ومن المنتظر أن تتأثر دول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وبلاد الشام عطلة نهاية الأسبوع، بمنخفض جوي خماسيني؛ وهو منخفض حراري ينشط في فصل الربيع وغير معتاد قدومه إلى المنطقة في هذا الوقت من العام! ويؤدي إلى فرص هطول بعض الأمطار شمال غرب المملكة تُصحَب بحدوث الرعد أحيانًا، وقد يصحبها نشاط في سرعة الرياح الهابطة المثيرة للعواصف الغبارية المؤقتة.