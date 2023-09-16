مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يجرى جراحات قلب ناجحة عبر تقنية التدخل المحدود

وأضاف د.المخدوم أن جراحات التدخل المحدود تُقلل من استخدام نقل الدم ومشتقاته، واحتمالات وجود نزيف أو التهابات الجروح فيها ذات نسبة محدودة، وعادة ما يكون الجرح تجميليًّا ومخفيًّا لصِغَره، كما تساعد المريض على العودة إلى نمط الحياة المعتاد في فترة زمنية قصيرة، وتقلل من استخدام التنفس الاصطناعي، وكذلك فترة البقاء في العناية المركزة تكون لساعات قليلة تتراوح بين 6 ساعات إلى 12 ساعة، ومعدل البقاء في المستشفى إلى ثلاثة أيام فقط.