تعليم الرياض يؤهّل 465 من أمناء وأمينات مصادر التعلم

نظمّت إدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اللقاء التأهيلي لأمناء وأمينات مصادر التعلم في مدارس التعليم الحكومية.
وقال مدير إدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم خالد بن غيث العصلب: المرحلة الأولى من اللقاء تم تنفيذها هذا الأسبوع الماضي عن بُعد للأمينات وحضورياً للأمناء.
وأضاف: اللقاء يهدف لإكساب المرشحين والمرشحات مهارة إدارة مركز مصادر التعلم وتفعيله لتحقيق أهدافه التعليمية مع منسوبي ومنسوبات المدرسة.
من جانبها، قالت مساعدة إدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم نهلة بنت نايف الجشعم: اللقاء تم إعداده وتنفيذه من قبل مشرفي ومشرفات وقسم مصادر التعلم.
ولفتت إلى أن اللقاء حضره (465) إدارًيا وإدارية مكلفين بالقيام بمهام مصادر التعلم.
وأضافت: القسم سينفذ المرحلة الثانية، خلال الفترة القادمة، والتي تشمل التدريب التقني لإدارة سجلات مصادر التعلم في نظام نور.