تعليم الرياض يؤهّل 465 من أمناء وأمينات مصادر التعلم

وقال مدير إدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم خالد بن غيث العصلب: المرحلة الأولى من اللقاء تم تنفيذها هذا الأسبوع الماضي عن بُعد للأمينات وحضورياً للأمناء.