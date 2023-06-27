الحجاج وأقاربهم في أوطانهم.. مشاهد تلتقطها عدسات الهواتف الذكية وتربط بين القلوب

ربطت الهواتف الذكية عبر الاتصال المرئي، حجاج بيت الله الحرام، مع ذويهم في بلدانهم، وذلك خلال توثيقهم رحلتهم الإيمانية في مشعر عرفات لأداء فريضة الحج.
وحرص العديد من ضيوف الرحمن على التواصل مع أقاربهم وأصدقائهم، في هذه المناسبة العظيمة التي جمعت بين شرف الزمان والمكان، الذي تشتاق إليه أفئدة الملايين من جميع أقطار العالم، يسردون لهم قصصهم في عرفات، منذ شروعهم للتوجه إليها بعد طلوع الشمس والصلاة فيها "الظهر والعصر" جمعًا وقصرًا تأسيًا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والبقاء فيها إلى غروب الشمس.
ووصفت مشاعر الفرح بين الحجاج وذويهم هذا الفضل العظيم الذي حباهم الله به، بأن مكّنهم من الوصول إلى هذه البقاع الطاهرة، حيث تبادلوا الدعوات بأن يُتم الله عليهم حجهم وبشرف القدوم لزيارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة في الأعوام القادمة.