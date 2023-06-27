الحجاج وأقاربهم في أوطانهم.. مشاهد تلتقطها عدسات الهواتف الذكية وتربط بين القلوب

وحرص العديد من ضيوف الرحمن على التواصل مع أقاربهم وأصدقائهم، في هذه المناسبة العظيمة التي جمعت بين شرف الزمان والمكان، الذي تشتاق إليه أفئدة الملايين من جميع أقطار العالم، يسردون لهم قصصهم في عرفات، منذ شروعهم للتوجه إليها بعد طلوع الشمس والصلاة فيها "الظهر والعصر" جمعًا وقصرًا تأسيًا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والبقاء فيها إلى غروب الشمس.