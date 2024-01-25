أودية تبوك تزدان بـ"أزهار اليهق".. لون الحياة يرسم لوحة جمالية

وتنتشر هذه الأزهار في وادي (أم جرفان) بالقرب من مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك، واكتساء الوادي وما جاوره من مناطق باللون البنفسجي الذي يُميز هذه النباتات البرية، التي تشتهر منطقة تبوك بها، وغيرها من لوحات الألوان والأزهار الطبيعية التي تستقبل بها المنطقة الشتاء، وتستهوي المتنزهين من الأهالي والمقيمين وزوار المنطقة.