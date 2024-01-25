أودية تبوك تزدان بـ"أزهار اليهق".. لون الحياة يرسم لوحة جمالية

ترتسم في أودية منطقة تبوك خلال موسم الأمطار وما يعقبها من أجواء معتدلة؛ لوحة طبيعية تُشكلها أزهار "اليهق" التي تكسو الأودية بما يوصف بلون الحياة.
وتُعد هذه الأزهار من النباتات العشبية الحولية التي يتراوح طولها ما بين 10 إلى 50 سم، وأوراقها لحمية، وشكلها بيضي مقلوب، وحافتها منشارية، وأزهارها متجمعة ذات لون زهري -أرجواني- وتنمو أزهار "اليهق" بشكل واسع في البيئات التي تكثر فيها الأمطار.
وتنتشر هذه الأزهار في وادي (أم جرفان) بالقرب من مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك، واكتساء الوادي وما جاوره من مناطق باللون البنفسجي الذي يُميز هذه النباتات البرية، التي تشتهر منطقة تبوك بها، وغيرها من لوحات الألوان والأزهار الطبيعية التي تستقبل بها المنطقة الشتاء، وتستهوي المتنزهين من الأهالي والمقيمين وزوار المنطقة.