"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لتحسين الظروف المعيشية لمتضرري الجفاف في الصومال

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم أنه سيجري بموجب الاتفاقية حفر 20 بئرًا ارتوازيًا مع إنشاء مضخات كهربائية وتركيب منظومة طاقة شمسية لكل بئر، وإنشاء خزان مرتفع لكل بئر مع جميع ملحقاتها حسب المواصفات المعتمدة من المركز، وإعادة تأهيل 6 محطات مياه من خلال تزويدها بمنظومات طاقة شمسية، وتركيب مضخات كهربائية وتشغيلها، في مناطق مُدق ونوجال وباري وسول وسناج بولاية بونت لاند في الصومال، يستفيد منها 130.000 فرد، بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين و588 ألف دولار أمريكي.