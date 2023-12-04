"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لتحسين الظروف المعيشية لمتضرري الجفاف في الصومال

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية تعاون مشتركة مع المجلس النرويجي للاجئين لتحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين من الجفاف والأزمات الإنسانية في جمهورية الصومال الفيدرالية.
ومثّل الجانبين مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والمدير القُطري للمجلس النرويجي للاجئين في الصومال محمد عبدي، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم أنه سيجري بموجب الاتفاقية حفر 20 بئرًا ارتوازيًا مع إنشاء مضخات كهربائية وتركيب منظومة طاقة شمسية لكل بئر، وإنشاء خزان مرتفع لكل بئر مع جميع ملحقاتها حسب المواصفات المعتمدة من المركز، وإعادة تأهيل 6 محطات مياه من خلال تزويدها بمنظومات طاقة شمسية، وتركيب مضخات كهربائية وتشغيلها، في مناطق مُدق ونوجال وباري وسول وسناج بولاية بونت لاند في الصومال، يستفيد منها 130.000 فرد، بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين و588 ألف دولار أمريكي.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين في الصومال، من خلال التدخلات المستدامة في قطاع المياه والإصحاح البيئي وتوفير المياه الصالحة للشرب.
من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.083 حقيبة شتوية في منطقتي غزر وأستور بإقليم جلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7.581 فرداً من الأسر الأكثر ضعفاً في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تأمين وتوزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان 2023 - 2024م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الباكستاني بمختلف أشكال الدعم الإغاثي.