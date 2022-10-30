"الشؤون الإسلامية" تحتفي بتخرج الدفعة 28 من خريجي المعهد الإسلامي العالي بالسنغال

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالسنغال مدير المعهد العالي "بلوغا" الشيخ وحيد بن محمد المجربي، كلمةً رحّب فيها بالحضور، مقدمًا باسم المعهد الشكرَ والتقدير لسفير خادم الحرمين على رعايته وتشريفه حفل تخريج الدفعة الثامنة والعشرين من طلاب المعهد؛ معتبرًا هذه الرعاية دلالة على ما يجده المعهد بشكل خاص والتعليم بشكل عام من رعاية واهتمام ودعم من قِبَل القيادة الرشيدة، كما هنّأ الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة السعيدة، وحثهم على أن يردوا الديْن وفاءً لبلادهم، وأن يكونوا لَبِنَات صالحة في بناء وطنهم.