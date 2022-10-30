"الشؤون الإسلامية" تحتفي بتخرج الدفعة 28 من خريجي المعهد الإسلامي العالي بالسنغال

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة بجمهورية السنغال- يوم أمس، حفل تخريج الدفعة الثامنة والعشرين لطلاب المعهد الإسلامي العالي بإقليم لوغا هذا العام، إلى جانب تكريم الأساتذة والمسؤولين من الحكومة السنغالية والجهات المعنية، برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد بن عبدالله النفيعي.
بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالسنغال مدير المعهد العالي "بلوغا" الشيخ وحيد بن محمد المجربي، كلمةً رحّب فيها بالحضور، مقدمًا باسم المعهد الشكرَ والتقدير لسفير خادم الحرمين على رعايته وتشريفه حفل تخريج الدفعة الثامنة والعشرين من طلاب المعهد؛ معتبرًا هذه الرعاية دلالة على ما يجده المعهد بشكل خاص والتعليم بشكل عام من رعاية واهتمام ودعم من قِبَل القيادة الرشيدة، كما هنّأ الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة السعيدة، وحثهم على أن يردوا الديْن وفاءً لبلادهم، وأن يكونوا لَبِنَات صالحة في بناء وطنهم.
وأكد "المجربي" دور المعهد الريادي في مجال نشر رسالة الإسلام السمحة، المبني على الوسطية والاعتدال والتسامح.. مختتمًا كلمته بتقديم الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين على الدعم اللا محدود لهذا المعهد من أجل نشر الإسلام وبناء الإنسان المسلم، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته الدؤوبة لهذا المعهد.
وألقى ممثل المدرسين في المعهد كلمة المعلمين، التي رفع خلالها أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وسفير المملكة لدى السنغال، على رعايتهم ودعمهم للمعهد؛ مما حقق إنجازات عديدة في تخريج عدد من أبناء الوطن والدول المجاورة.
بعد ذلك ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، كلمةً عبّر فيها عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على دعمهم الكبير لنشر العلم الشرعي في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وفي المعهد الإسلامي العالي "بلوغا" بشكل خاص؛ منوهًا بالعلاقات العميقة بين البلدين مع الحرص على تطويرها في جميع المجالات، ومؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وما يربطهما من روابط الأخوة الإسلامية.
وشكر "النفيعي" الحكومة السنغالية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية ماكي سال؛ على التعاون الكبير مع المعهد؛ مشيرًا إلى أن الدعم سيستمر لضمان مستقبل أفضل للطلاب؛ مضيفًا أن المعهد الإسلامي العالي "بلوغا" يسير على خطط تطويرية متقدمة.
وفي ختام الحفل، تم تكريم الخريجين وتسليمهم الهدايا والدروع التذكارية، والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.
حضر الحفل نائب حاكم إقليم لوغا، وأمين عام محافظ لوغا ييريم باه، وممثل وزير التربية الوطنية المفتش سيدي يحيى كنتا، والمفتش الأكاديمي بوزارة التربية "لمين فال"، ومدير شرطة إقليم لوغا، ورئيس لجنة الإفتاء باتحاد علماء إفريقيا عميد الكلية الإفريقية للدراسات الإسلامية في السنغال الدكتور أحمد محمد لوح، ومدير دار الإيمان الدكتور محمد حبيب الله سي، وعدد من المسؤولين والإعلاميين.