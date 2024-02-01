فارق كبير بين اليوم والغد وبعدهما.. ماذا سيحدث لدرجات الحرارة في الرياض؟!

نبّه فريق التنبؤات الجوية في "مركز طقس العرب الإقليمي" من الفوارق الحرارية الكبيرة التي ستحدث بين اليوم والغد وبعدهما، إذ يُتوقع أن تتأثر منطقة الرياض يوم الجُمعة بتسرب رياح باردة قادمة من الشمال، تهوي بدرجات الحرارة لمستويات لم تُسجلها العاصمة منذ بداية الشتاء الحالي.