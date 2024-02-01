فارق كبير بين اليوم والغد وبعدهما.. ماذا سيحدث لدرجات الحرارة في الرياض؟!

نبّه فريق التنبؤات الجوية في "مركز طقس العرب الإقليمي" من الفوارق الحرارية الكبيرة التي ستحدث بين اليوم والغد وبعدهما، إذ يُتوقع أن تتأثر منطقة الرياض يوم الجُمعة بتسرب رياح باردة قادمة من الشمال، تهوي بدرجات الحرارة لمستويات لم تُسجلها العاصمة منذ بداية الشتاء الحالي.
ويُتوقع، بمشيئة الله، أن يبدأ تأثر الرياض بالرياح الباردة ابتداءً من ساعات ليل الخميس، بحيث تنخفض درجات الحرارة تدريجياً، لتسجل 10 درجات مئوية مع ساعات فجر وصباح يوم الجمعة.
ومع ساعات ليل الجمعة وفجر وصباح يوم السبت تبلغ الأجواء الباردة ذروتها ويصبح الطقس شديد البرودة، مع درجات حرارة تقترب من حاجز الـ 6 درجات مئوية، وقد تقل عن ذلك.
وتُشير التوقعات الأولية إلى استمرار سيطرة الهواء البارد على أجواء المنطقة الوسطى من المملكة حتى منتصف الأسبوع القادم، والله أعلم.