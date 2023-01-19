"الموانئ": تحقيق ارتفاعًا بنسبة 13.63% في أعداد الحاويات القياسية خلال ديسمبر الماضي

وشهدت البضائع العامة خلال شهر ديسمبر 2022م زيادة نسبتها 35.27% لتصل إلى 828,247 طنًا مقارنة بـ 612,303 أطنان في 2021م، كما شهدت البضائع السائبة الصلبة زيادة نسبتها 12.99% لتصل إلى 4,427,370 طنًا مقارنة بـ3,958,212 طنًا في 2021م، وعلى ذات النحو ارتفعت أحجام البضائع السائبة السائلة بنسبة 14.28% لتصل إلى 16,197,188 طنًا مقابل 14,173,355 طنًا في 2021م.