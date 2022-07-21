وزارة العدل توضح حالات اعتبار عقد الإيجار المبرم خارج "إيجار" مسجلاً بالشبكة

وذكرت الوزارة من خلال تعميمها الصادر حديثًا بتاريخ 19 من ذي الحجة 1443 هـ، حالات وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في الشبكة وآلية التعامل معها - بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان - سواء في حال كان المؤجر والمستأجر متفقين على تسجيل العقد بصيغة النموذج الموحد، أو وفق صيغة مختلفة عن الصيغة الموحدة، أو إذا كان أحد الأطراف ممتنعًا عن تسجيله في الشبكة، وإيضاح الإجراءات المتصلة بهذه الحالة والمتمثلة في تسجيل العقد في الشبكة كواقعة إيجارية، لتسري الأحكام النظامية عليها.